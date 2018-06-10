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التعليم: رجال الجيش والشرطة يبذلون جهد غير عادى لتأمين لجان الثانوية بسيناء

الأحد، 10 يونيو 2018 11:46 ص
التعليم: رجال الجيش والشرطة يبذلون جهد غير عادى لتأمين لجان الثانوية بسيناء الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن رجال الشرطة وقوات تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء بذلوا مجهودا كبيرا، خلال الفترة الماضية .

وأضاف رضا حجازى خلال المؤتمر الصحفى، أنه تم التواصل مع مدير مديرية شمال سيناء وأكد هناك أجواء آمنة للطلاب بمساهمة القوات المسلحة والشرطة، قائلا:" عاملين شغل عالى جدا كما أنه يتم توفير أتوبيسات للطلاب وأيضا القيادات الأمنية تتفقد اللجان".

وأوضح أنه بالنسبة لتقدير الدرجات فى الأسئلة المقالية وأجاب الطالب على جميعها سيتم احتساب أعلى الدرجات للطلاب كما أن الاختيار لا يحل محل السؤال الإجبارى.

كان 110 آلاف طالب وطالبة أدوا اليوم امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد  الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

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امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية 2018

تسريب امتحان الجبر والهندسة والفراغية




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