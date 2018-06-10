التربية والتعليم: لا يوجد أخطاء بامتحان الفرنساوى ونطبق ما يحقق مصلحة الطلاب

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تواصل مع مستشارة اللغة الفرنسية بديوان الوزارة وأكدت عدم وجود أخطاء فى بعض جزئيات امتحان الفرنساوى لطلاب الثانوية العامة، والذى اختبره الطلاب الخميس الماضى.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نتيجة العينة العشوائية للمادة سوف تحدد الإجراء الذى يتم اتخاذ بما يحقق مصلحة أبناؤنا الطلاب، قائلا: ما فى صالح الطلاب سوف نوافق عليه ولكن مستشارة المادة ومقدرى الدرجات أكدوا عدم وجود أخطاء أو بدائل إجابات.

وكان بعض طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور أعلنوا وجود أخطاء ببعض جزئيات الامتحان وهو ما ترتب عليه خطاء فى إجابات الطلاب.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.