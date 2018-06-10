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البرلمان يُقر 6 ملايين جنيه لتأسيس الصحف اليومية ومليونين للأسبوعية

الأحد، 10 يونيو 2018 04:02 م
البرلمان يُقر 6 ملايين جنيه لتأسيس الصحف اليومية ومليونين للأسبوعية الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح
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وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على نص المادة 35 من المشروع والتى تحدد المبالغ الواجب إيداعها فى حساب بنكى كشرط فى تأسيس الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة والأشخاص الطبيعية، للإنفاق على أعمالها وسداد حقوق العاملين فيها في حال توقفها عن الصدور. 

وتشترط المادة إيداع مبلغ 6 ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، و2 مليون جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، و400 ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، و200 ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها 100 ألف جنيه.

 

 

وتنص المادة (35) على:
 
يشترط فى تأسيس الصحف التى تصدرها الأشخاص الإعتبارية الخاصة إيداع مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليونى جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتى ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مئة ألف جنيه، على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها  في مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها في حال توقفها عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها .
 
ويشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها، قبل إصدار  الصحيفة، بأحد البنوك العاملة فى مصر ذات المبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولذات أغراضها، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة. و تطبع الصحف فى مطابع داخل مصر، على أن توجد نسخه من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
 
 
 
 
 

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