البرلمان يقر عدم جواز مساءلة الصحفى عن رأيه أو المعلومات الصحيحة الصادرة عنه

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على عدم جواز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى أو أن تكون المعلومات الصحيحة التى تصدر عن الصحفى أو الإعلامى سببا لمساءلته.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، أثناء مناقشة المادة (8) بعد رفض المقترح المقدم من أحد النواب بأن يسرى الحظر على "الموضوعات" بجانب الرأى.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: " المعلومة أخطر من الرأى، وهناك قانون لأحد الدول الكبرى يحظر بشكل مطلق للأمور والمعلومات المتعلقة بالأمن القومى ولا يجوز التطرق إليها إلا بعد موافقة الجهات المختصة، و المعلومة خطيرة، والمجلس عانى كثيرا من هذا الأمر".

وتنص المادة (8(

لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى أو أن تكون المعلومات الصحيحة التى تصدر عن الصحفى أو الإعلامى سببا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.