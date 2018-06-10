"البحوث الإسلامية" ينظم 215 محاضرة لمراجعة المواد الدراسية للطلاب الوافدين

كتب لؤى على

نظم مجمع البحوث الإسلامية 215 محاضرة للطلاب الوافدين كمراجعة على المواد الدراسية بدءًا من يوم 7 مايو وحتى 10 يونيو الجارى فى مختلف المواد والمقررات الدراسية لهذا العام من كليات أصول الدين والدعوة واللغة العربية والشريعة والقانون.

وقال الدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن هذه المحاضرات التي تم تنظيمها للطلاب الوافدين كانت بالتعاون مع أساتذة هذه المواد من كليات جامعة الأزهر، لإجراء مراجعات سريعة على هذه المواد، ولشرح بعض النقاط التى لم يتمكنوا من فهمها خلال الفصل الدراسى، تيسيرًا على الطلاب قبل دخول الامتحانات فى هذه المواد الدراسية.

أضاف عفيفي أن هذه المحاضرات شهدت إقبالا كبيرا من جانب الطلاب والطالبات الذين اهتموا بالحضور قبل بدء الامتحانات وحتى الأسبوع الجارى.

أوضح الأمين العام أن تنظيم هذه المحاضرات يأتي ضمن أنشطة مجمع البحوث الإسلامية المتنوعة التي يقدمها للطلاب الوافدين خلال المرحلة الدراسية وأثناء الإجازات لحمايتهم من أية محاولات لاستقطابهم، ولمساعدتهم فى الاستفادة الكاملة من المناهج الدراسية الرصينة للأزهر الشريف التى تشكل العقلية العلمية للطلاب الوافدين والطالبات.