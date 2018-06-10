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الأموال العامة تضبط عامل وراء طبع الكتب والمؤلفات بدون ترخيص

الأحد، 10 يونيو 2018 02:10 م
الأموال العامة تضبط عامل وراء طبع الكتب والمؤلفات بدون ترخيص المتهم وأمامه المضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
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نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أثناء فحص المطابع، بمنطقة عين شمس، فى القبض على "ج إ ح" 23 سنة، عامل بمطبعة، لقيامه بطباعة الكتب والمؤلفات المنسوبة لدور نشر محلية وعربية ودولية  بالمطبعة ملكه بدون موافقة مؤلفيها بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م، وقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة عمله بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجارى.

وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على 9 زنكات مدون عليهم المطبوعات الخاصة بكتاب (رؤى وافكار حول المحاور الفكرية للجماعات المتطرفة الارهابية  لفضيلة العالم  الجليل / على جمعة ـ عضو هئية كبار العلماء)، و2 نسخةمن كتاب (رؤى وافكار حول المحاور الفكرية للجماعات المتطرفة الارهابية  لفضيلة العالم  الجليل / على جمعة ـ عضو هئية كبار العلماء )، و 5 زنكات مدون عليهم باللغة الانجليزية ( AbdominalBelt  ,Wrist brece )   ، و 250 من المطبوعات  مدون عليهم باللغة الانجليزية Belt- healthier) Lumbosecral ) حزام رباط للبطن،  100 من المطبوعات  مدون عليهم باللغة الانجليزية ( Wrist brece healthier ) رباط ضغط لليد،  150 من المطبوعات  مدون عليهم  رنجة فيليه مدخنة(nour )  .

وبمواجهته اعترف بقيامه بإعادة طباعة الكتب والمؤلفات بدون موافقة مؤلفيها وتقليد العلامات التجارية بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.


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