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الأمن يحبط مخطط لأبناء كوادر إرهابية لإثارة الفوضى فى العيد وذكرى 30 يونيو

الأحد، 10 يونيو 2018 12:58 ص
الأمن يحبط مخطط لأبناء كوادر إرهابية لإثارة الفوضى فى العيد وذكرى 30 يونيو وزارة الداخلية - أرشيفية
دينا الحسيني
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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية  في إحباط مخطط إرهابى جديد يديرة أبناء كوادر إرهابية محبوسة منذ 2016 علي ذمة قضايا إرهاربية .
 
وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" أن قطاع الأمن الوطني قام برصد وتتبع أبناء 4 من الكوادر الإرهابية المحبوسة حاليا خلال قيامهم بتحركات سريعة  لتنفيذ أحداث عنف وشغب خلال أيام عيد الفطر المبارك، لإفساد احتفالات المصريين بذكرى 30 يونيو.
 
وأكدت المصادر أنه تم ضبطهم عقد اجتماع داخل أحد الأوكار وقيامهم بالتواصل مع قيادات الإخوان الهاربين بالخارج وتلقيهم تعليمات بالعنف وتمويلهم بمبالغ كبيرة مقابل التنفيذ .
 
تم عرض المتهمين على النيابة التي قررت حبسهم إحتياطيا 15يوما علي ذمة التحقيقات
 
 
 
 
 

 


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