الأسد: بريطانيا قدمت دعما ماليا للخوذ البيضاء.. والوجود الغربى فى سوريا غزو

كتبت رباب فتحى

هاجم الرئيس السورى بشار الأسد الغرب فى حوار له مع صحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية، وأكد أن بريطانيا قدمت دعماً علنياً كبيراً لمنظمة الخوذ البيضاء التى تشكل فرعًا لتنظيم القاعدة الإرهابى "جبهة النصرة" فى مختلف المناطق السورية.

وأوضح "قدمت بريطانيا دعمًا علنيًا لمنظمة الخوذ البيضاء التى تشكل فرعاً للقاعدة- النصرة فى مختلف المناطق السورية، لقد أنفقوا عليهم الكثير من المال، ونحن نعتبر الخوذ البيضاء أداة تستخدمها بريطانيا فى العلاقات العامة".

وشدد الرئيس الأسد على أن الوجود الأمريكى والبريطانى فى سوريا غير شرعى وغير قانونى بل هو غزو لأنهم ينتهكون سيادة بلد، وقال: "نحن الطرف الرئيسى الذى يحارب (داعش) وسنحرر كل شبر من الأرض السورية وهذا واجب وطنى، وأن القرار الوحيد حول ما يحدث فى سوريا وما سيحدث هو قرار سورى لا ينبغى أن يشك أحد فى هذا".