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الأحوال المدنية تكشف واقعة الاستيلاء على باخرة سياحية ببطاقة مزورة

الأحد، 10 يونيو 2018 04:52 م
الأحوال المدنية تكشف واقعة الاستيلاء على باخرة سياحية ببطاقة مزورة باخرة سياحية
كتبت دينا الحسينى
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تمكنت إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية فى كشف ملابسات واقعة استيلاء على باخرة سياحية بموجب بطاقتى رقم قومى مزورتين وتتمكن من ضبط أحد المتهمين فى ارتكاب الواقعة.

كان بلاغ قد ورد لقطاع الأحوال المدنية من المواطن عادل. ر. ع – مواليد 1948– ومقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، بتضرره من عبدالجواد. ح. ى مواليد 1977 مالك مكتب استيراد وتصدير مستحضرات تجميل – ومقيم ببنى سويف.. باستخراج بطاقتى رقم قومى بدل فاقد له بصورته مع تغيير المهنة إلى بدون عمل دون علمه أو حضوره فى غضون عام 2017 (لكونه فى تلك الفترة يقضى عقوبة الحبس بسجن وادى النطرون واتهمه فى استخدامها فى استخراج توكيل رسمى من الشهر العقارى واستغلاله فى الاستيلاء على الباخرة السياحية الخاصة به.

ومن خلال البحث والتحرى تبين صحة صدور بطاقتى رقم قومى له باسمه وبياناته عام 2017 -كما تبين أن استمارتى الرقم القومى الصادرة بموجبهما البطاقتين تم تقديمهما لإدارة الأحوال المدنية بالجيزة بمعرفة المدعو محمود. ح. س مواليد 1984 مالك مكتب مرخص للخدمات الحكومية ومقيم بالجيزة، واعتماد تلك الاستمارتين بخاتم الأكلاشيه الخاص به وإقراره بحضور صاحب الشأن أمامه وقيامه بتزوير توقيعات منسوبة للمبلغ مما ترتب عليه صدور تلك البطاقتين.

وعلى الفور تم ضبط محمود. ح. س مالك مكتب الخدمات الحكومية.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع آخرين تم تحديدهما وجارى ضبطهما وقيامه بتسليم البطاقتين لهما.

وبتكثيف التحريات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية أمكن التوصل إلى مكان تواجد المركب الخاصة بالمجنى عليه وتبين وجودها بالمسطح المائى بمنطقة جزيرة سلكو بحلوان، حيث تم ضبطها والتحفظ عليها تنفيذاً لقرار النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة باشرت التحقيق وقررت حبس المتهم محمود. ح. س على ذمة التحقيقات، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.


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