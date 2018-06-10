اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الأحد، وعلى رأسها تأكيد معهد البحوث الفلكية أن الحسابات الفلكية قد كشفت أن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

البحوث الفلكية: هلال شوال يولد الأربعاء ليلا واستطلاعه الخميس والعيد الجمعة

البرلمان يوافق على إخضاع "جوجل" و "فيس بوك" للضرائب

وصول منتخب مصر لروسيا للمشاركة بكأس العالم.. واللاعبون يتمسكون بصيام الـ19 ساعة استعداداً للمونديال

البنك المركزى يعلن الأحد والإثنين 17 و18 يونيو إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر

ارتياح بين طلاب الثانوية العامة عقب انتهاء امتحان الجبر والهندسة الفراغية.. والتعليم: ضبط 33 حالة غش و 18 تداول إلكترونى للأسئلة منذ بدء الثانوية العامة

الأرصاد: غدا انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

وزير القوى العاملة: انتخابات النقابات العامة بعد العيد.. وغدا بدء الترشح

مجلس النواب يوافق على قانون تنظيم الصحافة والإعلام من حيث المبدأ

المالية: تراجع معدلات التضخم إلى الثلث خلال عام واحد.. و 1.8 مليار جنيه زيادة بموازنة العام الجارى لتعويض أهالى سيناء

محكمة الأمور المستعجلة تقضى برفع الحجز عن أموال نادى الزمالك