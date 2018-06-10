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اعتقال متهمين بإطلاق النار على مبنى محكمة أربيل

الأحد، 10 يونيو 2018 02:23 م
اعتقال متهمين بإطلاق النار على مبنى محكمة أربيل الشرطة العراقية ـ أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلن رئيس نقابة المحامين فى أربيل إياد كاكاى اليوم الأحد، اعتقال متهمين اثنين بإطلاق النار على مبنى محكمة أربيل بشكل عشوائى، داعيا الجهات المعنية إلى إحالة المتهمين للقضاء.

وقال كاكاى - فى مؤتمر صحفى، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز العراقية اليوم إن " مسلحين هاجموا مبنى محكمة أربيل بطلقات نارية بشكل عشوائى"، مبينا أن القوات الأمنية ألقت القبض على متهمين اثنين من المهاجمين .

وأضاف كاكاى أن "آثار الطلقات النارية ما زالت موجودة بالمبنى"، لافتا إلى أن المهاجمين كانت لديهم رسالة دون توضيح محتواها، داعيا الجهات المعنية إلى إحالة المتهمين للقضاء .

يذكر أن محافظة أربيل ( الواقعة على بعد 349 كم شمال العاصمة بغداد) تعد من المحافظات المستقرة أمنيا مقارنة بمحافظات وسط وجنوب البلاد، إلا أنها تشهد بين حين وآخر عمليات استهداف معظمها ضد المدنيين وتندرج ضمن الجرائم الجنائية.

 


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