ارتياح بين طلاب الثانوية العامة عقب انتهاء امتحان الجبر والهندسة الفراغية

كتب محمود راغب

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة فى لجان مدرسة التوفيقية بشبرا بمحافظة القاهرة، لسهولة امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة.

وطمأن الطلاب أولياء أمورهم أمام لجان المدرسة، بسهولة امتحان الجبر والهندسة الفراغية، مما أضفى البسمة على وجوه أولياء الأمور.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.