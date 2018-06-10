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إنقاذ طفلة بمستشفى العريش بعد إصابتها فى حادث سير

الأحد، 10 يونيو 2018 05:31 م
إنقاذ طفلة بمستشفى العريش بعد إصابتها فى حادث سير مستشفى العريش
شمال سيناء - محمد الحر
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وصلت إلى مستشفى العريش، الأحد، طفلة عمرها 3 أعوام مصابة بنزيف داخلى بالبطن، نتيجة حادث سير، وتم إنقاذ حياتها بواسطة أطباء المستشفى .

وأعلن مستشفى العريش العام، فى بيان رسمى له، أن فريق البروتوكول الجامعى والفريق الطبى بمستشفى العريش العام تمكن من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر حوالى ثلاث سنوات، بعد تعرضها لحادث سير.

وحسب البيان أن الطفلة كانت تعانى من نزيف داخلى بالبطن ونزيف على الرئة وعلى الفور تعامل مع المصابة فريق أطباء جراحة القلب والصدر بجامعة الزقازيق الدكتور عصام سعد والدكتور أحمد فضالى ووضع أنبوبة صدرية لها.

وأشار البيان لها أن فريق الجراحة العامة بجامعة الزقازيق الدكتور تامر الشهيدى والدكتور محمود يس بإجراء استكشاف للبطن والسيطرة على النزيف واستئصال الطحال المتهتك والحالة العامة للطفلة مستقرة حتى الآن.

 


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مستشفى العريش العام

انقاذ طفلة مثابة بنزيف بالبطن

حادث سير بالعريش




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