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إغلاق أول قناة تليفزيونية إسلامية باللغة الإسبانية

الأحد، 10 يونيو 2018 07:36 م
إغلاق أول قناة تليفزيونية إسلامية باللغة الإسبانية الشرطة الاسبانية - أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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بعد أن تمكنت قناة "قرطبة" من الوصول إلى إشبيلية ومالقة وغرناطة وقرطبة، والتى كانت مقرها يان سابيستيان دى لويس رييس بالعاصمة مدريد، تم إغلاقها بعد 7 سنوات من افتتاحها.

 

ووفقا لصحيفة "دياريو دى إشبيلية" فإن أسباب الإغلاق تعود إلى الخسائر العديدة التى تراكمت على القناة والتى بلغت 10 ملايين يورو، وذلك لأن جمهورها محدود للغاية.

 

وأوضحت الصحيفة أنه لا يوجد أى شكاوى أو انتقادات تم توجيهها إلى القناة بالنسبة لمحتواها الدينى، خاصة أن هناك عددا من البرامج تقدمها المرأة، كما لا يوجد أى محتويات تحرض على الكراهية أو التعصب، أو أى تلميحات مسيئة لغير المسلمين.

 

وبعد إغلاق تليفزيون قرطبة لا يوجد سوى شبكة واحدة تبث باللغة الإسبانية، وهى قناة "إسبان تى فى" التليفزيونية الإيرانية، التى افتتحت فى ديسمبر 2012 من قبل الرئيس الإيرانى آنذاك محمود أحمدى نجاد، ولا تركز القناة كثيرا على الدين ولكن تركزها ينصب على السياسة، ولذلك فهى تحقق جمهورا معينا من المتعاطفين مع اليسار فى أمريكا اللاتينية نظرا لأنها ضد الولايات المتحدة الأمريكية.


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