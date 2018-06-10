إصلاح طفح بالصرف الصحى فى المرج الجديدة تسبب فى إعاقة حركة المرور

ماجد تمراز

انتهت الأجهزة التنفيذية لحى المرج، برئاسة المهندس هانى بدوى، رئيس الحى، من إصلاح "طفح صرف صحى" بالعزبة البيضاء بالمرج الجديدة، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة، بعدما تسببت مياه المجارى فى إعاقة حركة المرور بالعزبة، ورصدت غرفة المتابعة الميدانية الطفح، وتم إبلاغ شركة الصرف وتم إصلاحه.

ونجحت أجهزة الحى فى إيقاف أعمال مبانى بدون ترخيص، وسحب خلاطة بأرض الجيارة بكفر أبوصير، كما تمت إزالة مبانى مقامة أسفل كوبرى المشاه بشارع الترعة التوفيقية أمام معهد العباسية.

وأكد رئيس الحى، أنه جار محاربة البناء المخالف، تنفيذا لتعليمات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، من خلال عمليات الرصد التى تتم من قبل أعضاء المتابعة الميدانية وغرفة العمليات بالحى.