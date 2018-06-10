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إصابة 6 أشخاص فى حريق طرمبة بنزينة بأسيوط

الأحد، 10 يونيو 2018 01:04 ص
إصابة 6 أشخاص فى حريق طرمبة بنزينة بأسيوط حريق - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى
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أصيب 6 أشخاص بحروق وجروح مختلفة فى حريق شب فى طرمبة بنزينة بقرية صنبو التابعة لمركز ديروط.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز ديروط يفيد اشتعال حريق بنزينة فى قرية صنبو بمركز ديروط وبالانتقال والإسعاف تبين إصابة 6 أشخاص بحروق مختلفة أثناء إجراءات إصلاحات للطرمبة بماكينة لحام خرج منها شرر نار أدى إلى اشتعال النيران بالطرمبة وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

 


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