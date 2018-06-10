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إصابة طبيب و3 أشخاص آخرين فى مشاجرة بمستشفى كفر الدوار بالبحيرة

الأحد، 10 يونيو 2018 11:15 ص
إصابة طبيب و3 أشخاص آخرين فى مشاجرة بمستشفى كفر الدوار بالبحيرة مستشفى كفر الدوار
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات فى مشاجرة مع طبيب، وأمن مستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفرالدوار بحدوث مشاجرة بالمستشفى العام .

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من، "م ع ط" 29 سنة طبيب بقسم الاستقبال بالمستشفى، ومقيم العصافرة الإسكندرية، مصاب بخدوش بالرقبة و"أ ص م" 28 سنة موظف أمن إدارى بالمستشفى ومقيم المنشية القديمة مركز كفر الدوار، ومصاب بجرح أعلى العين اليسرى، وأخر بالشفة "طرف أول"، و"إ م ع" 22 سنة مصاب بسحجات بالظهر وشقيقه "أ و ا" 27 سنة مهندس، ومقيمان قرية زلط مركز كفرالدوار، بسبب حدوث مشادة بينهما لتأخر الطبيب المذكور فى توقيع الكشف الطبى على والدة الطرف الثانى، فقام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما وحدوث الإصابات المشار إليها .

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المستشفى من السيطرة على الموقف، وضبط أفراد الطرف الثانى، وبسؤال الطرفين قررا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم.


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