أمن الإسماعيلية يضبط 795 مخالفة مرورية و4 حالات قيادة تحت تأثير المخدرات

كتبت ـ دينا الحسينى

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، برئاسة اللواء محمد علي حسين حملة مكبرة لضبط المخالفات والعمل على منع الاختناقات المرورية، أسفرت عن ضبط عدد 4 من قائدى السيارات أثبتت التحاليل إيجابية تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة .

وتمكنت الحملات من ضبط 795 مخالفة مرورية متنوعة و130 مخالفــة انتظار خاطــئ و166 مخالفة زيادة التعريفة المقررة 64 موقف عشوائى و123 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن المقرررة و160 مخالفة ملصقات و 23 مخالفة طمس لوحات و 234 سحب رخص " قيادة وتسيير " لسيارات مخالفة و88 مخالفة خط السير و 90 سحب رخصة لعدم الصلاحية الفنية و100 سحب رخصة لمخالفة البيئة وعدد 88 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة وعدد 89 مخالفة عدم إستخدام حزام الأمان .

كما تم حجز 24 سيارة مخالفة وحجز 64 دراجة نارية مخالفة و عدد 237 مخالفة تجاوز السرعة المقررة قانوناً ( رادار ) وعدد 94 مخالفة عدم تغطية الحمولة وعدد 107 مخالفات السير يسار الطريق وعدد 88 مخالفة عدم صلاحية الإطارات ، و 74 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وعدد 80 مخالفة شروط الترخيص تحميل ركاب بالصندوق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.