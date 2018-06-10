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أمن الإسماعيلية يضبط 795 مخالفة مرورية و4 حالات قيادة تحت تأثير المخدرات

الأحد، 10 يونيو 2018 01:07 م
أمن الإسماعيلية يضبط 795 مخالفة مرورية و4 حالات قيادة تحت تأثير المخدرات تعاطى أثناء القيادة-أرشيفية
كتبت ـ دينا الحسينى
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، برئاسة اللواء محمد علي حسين  حملة مكبرة لضبط المخالفات والعمل على منع الاختناقات المرورية، أسفرت عن ضبط عدد  4 من قائدى السيارات أثبتت التحاليل إيجابية تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة .

وتمكنت الحملات من ضبط 795  مخالفة مرورية متنوعة و130  مخالفــة انتظار خاطــئ و166 مخالفة زيادة التعريفة المقررة 64 موقف عشوائى و123  مخالفة تحميل ركاب زيادة عن المقرررة و160  مخالفة ملصقات و 23  مخالفة طمس لوحات و 234 سحب رخص "  قيادة وتسيير " لسيارات مخالفة  و88 مخالفة خط السير و 90 سحب رخصة لعدم الصلاحية الفنية و100 سحب رخصة لمخالفة البيئة وعدد 88  مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة وعدد  89  مخالفة عدم إستخدام حزام الأمان .

 

كما تم حجز  24 سيارة مخالفة وحجز  64 دراجة نارية مخالفة و عدد 237  مخالفة تجاوز السرعة المقررة قانوناً ( رادار ) وعدد  94  مخالفة عدم تغطية الحمولة وعدد  107 مخالفات السير يسار الطريق وعدد  88  مخالفة عدم صلاحية الإطارات ، و  74  مخالفة عدم صلاحية الأنوار وعدد 80  مخالفة شروط الترخيص  تحميل ركاب بالصندوق  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

 

 

 


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