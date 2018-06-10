أسعار العملات اليوم الاحد 10-6-2018 وتراجع الدولار واليورو

تراجعت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى بشكل جماعى، باستثناء الريال السعودى، خلال تعاملات اليوم الاحد 10-6-2018، اولى تعاملات الأسبوع البنكية، حيث انخفضت أسعار الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، فيما واصل سعر الريال السعودى استقراره.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ينشر "اليوم السابع" أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات اليومية، وذلك حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها بشكل يومى.



سعر الدولار اليوم فى مصر

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه اليوم، بقيمة تتراوح من قرشا واحدا الى 3 قروش، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى، 17.79 جنيه للشراء، 17.89 جنيها للبيع.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.80 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع



سعر اليورو الأوروبى اليوم

تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.86 جنيه للشراء، 21.12 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا -وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى- 23.75 جنيه للشراء، و 24.04 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، وطبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، سجل سعر الدينار 58.89 جنيه للشراء، 59.24 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى ، سجل سعر الريال 4.74 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع