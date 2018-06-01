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63%من القراء يؤيدون تشكيل لجنة مستقلة لتحصيل غرامات البناء المخالف

الجمعة، 01 يونيو 2018 06:57 ص
63%من القراء يؤيدون تشكيل لجنة مستقلة لتحصيل غرامات البناء المخالف الاستطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تشكيل لجنة مستقلة تختص بتحصيل غرامات البناء المخالف والكهرباء والمياه، أيد غالبية القراء تشكيل لجنة مستقلة تختص بتحصيل غرامات البناء المخالف والكهرباء والمياه.

وأيد 63% من القراء تشكيل لجنة مستقلة تختص بتحصيل غرامات البناء المخالف والكهرباء والمياه، بينما رفض 33% من القراء تشكيل لجنة مستقلة تختص بتحصيل غرامات البناء المخالف والكهرباء والمياه، فى الوقت الذى أعرب فيه 4% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


 

 


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استطلاع

القراء

اليوم السابع

غرامات البناء

تحصيل غرامات




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