يمنيون يقاطعون مؤتمر قطرى بالأمم المتحدة لرعاية الدوحة للإرهاب

كتب : أحمد جمعة

كشف نشطاء يمنيون عن الدور القطرى الخبيث حول الأزمة اليمنية داخل أورقة الأمم المتحدة، مؤكدين أن تنظيم الحمدين الإرهابى وجه عدة دعوات إلى مؤتمر فى المنظمة الأممية حول الأزمة اليمنية.

ونشر الناشط اليمنى محمد على علاو مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بو"، مساء الخميس، يكشف تلقيه وعدد من النشطاء اليمنيين دعوة فى الأمم المتحدة لحضور أحد الأنشطة الحقوقية، مؤكدا مقاطعة عدد من النشطاء اليمنيين للمؤتمر الذى تم اكتشاف أن قطر وتنظيم الحمدين الإرهابى الراعى الرئيسى للمؤتمر.

وأوضع علاو، أنه قرر مقاطعة المؤتمر ورفض الدعوة القطرية لكون الدوحة أحد أبرز أعداء الشعب اليمنى، مؤكدا أن قطر عبر قناة الجزيرة تبث الأكاذيب والفتن ضد الشعب اليمنى، مشيرا إلى أن قطر لها سجل مخزى وهو نفس الدور الذى تقوم به إيران فى الأراضى اليمنية، مشيرا إلى تورط تنظيم الحمدين في دعم القلاقل وإثارة الفتن بالدول العربية، وتمويل الإرهاب في الأراضى اليمنية.