video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 01:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

يمنيون يقاطعون مؤتمر قطرى بالأمم المتحدة لرعاية الدوحة للإرهاب

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:18 ص
يمنيون يقاطعون مؤتمر قطرى بالأمم المتحدة لرعاية الدوحة للإرهاب نشطاء يمنيون يقاطعون مؤتمر للدوحة فى الأمم المتحدة
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

كشف نشطاء يمنيون عن الدور القطرى الخبيث حول الأزمة اليمنية داخل أورقة الأمم المتحدة، مؤكدين أن تنظيم الحمدين الإرهابى وجه عدة دعوات إلى مؤتمر فى المنظمة الأممية حول الأزمة اليمنية.

ونشر الناشط اليمنى محمد على علاو مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بو"، مساء الخميس، يكشف تلقيه وعدد من النشطاء اليمنيين دعوة فى الأمم المتحدة لحضور أحد الأنشطة الحقوقية، مؤكدا مقاطعة عدد من النشطاء اليمنيين للمؤتمر الذى تم اكتشاف أن قطر وتنظيم الحمدين الإرهابى الراعى الرئيسى للمؤتمر.

89f95f52-3134-4e8e-8645-46e87694a62d

وأوضع علاو، أنه قرر مقاطعة المؤتمر ورفض الدعوة القطرية لكون الدوحة أحد أبرز أعداء الشعب اليمنى، مؤكدا أن قطر عبر قناة الجزيرة تبث الأكاذيب والفتن ضد الشعب اليمنى، مشيرا إلى أن قطر لها سجل مخزى وهو نفس الدور الذى تقوم به إيران فى الأراضى اليمنية، مشيرا إلى تورط تنظيم الحمدين في دعم القلاقل وإثارة الفتن بالدول العربية، وتمويل الإرهاب في الأراضى اليمنية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فضائح قطر فى ملف مونديال 2022 تفوح فى لندن.. مؤتمر دولى يكشف فساد "الفيفا" وانتهاكها النزاهة بمجال كرة القدم.. ويؤكد: الدوحة دفعت ملايين الدولارات لأعضاء المكتب التنفيذى بالمنظمة.. وجوزيف بلاتر أكبر المتورطين

اليمن

اخبار اليمن

اخبار قطر

الامم المتحده

مقاطعه مؤتمر قطرى

اخر اخبار اليمن

اخر اخبار قطر




لا تفوتك
محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة