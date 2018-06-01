وزير تونسى: الداخلية والدفاع ملتزمان بالحياد ولا ينتميان إلى أى حزب

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أكد وزير الداخلية التونسى لطفى براهم، أن التفاعلات السياسية على مستوى وثيقة قرطاج الثانية تقتصر على الأحزاب السياسية، وقال "إن وزيرى الداخلية والدفاع ملتزمان بالحياد التام ولا ينتميان إلى أى حزب".

جاء ذلك فى تصريحات لوزير الداخلية لطفى براهم، على هامش قيامه بإعلان إشارة انطلاق العطلة الآمنة لسنة 2018

وأعطى وزير الداخلية، إشارة انطلاق برنامج العطلة الآمنة للموسم الصيفى 2018 اليوم الجمعة الموافق الأول من يونيو بدلاً من الموعد المعتاد وهو أول يوليو من كل عام بهدف إعطاء الفرصة لمزيد من الوقاية أكثر من حوادث الطرقات والتقليص منها علاوة على التصدى لظاهرة الإرهاب والاستعداد لمكافحة الحرائق.

كما أكد براهم أن التنسيق متواصل بشأن تأمين الموسم السياحى بين وزارتى الداخلية والسياحة لضمان سير الموسم السياحى فى أفضل الظروف لا سيما وأن هناك قاعة عمليات مشتركة بين الوزارتين.