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وزارة التنمية المحلية ترصد الفرص الاستثمارية بـ5 محافظات

الجمعة، 01 يونيو 2018 03:00 ص
وزارة التنمية المحلية ترصد الفرص الاستثمارية بـ5 محافظات اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية
كتب سيد الخلفاوى
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تعمل وزارة التنمية المحلية على رصد كل الفرص الاستثمارية الموجودة بمحافظات الجمهورية وإعداد دراسة جدوى لكل المشاريع التى يمكن تنفيذها فى المحافظات، والترويج لها، وكذلك تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين لإنجاز تلك المشاريع.

من جانبه أكد المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، أن محافظة الفيوم بها 12 فرصة استثمارية، تشمل "مشروعات سياحية وصناعية وزراعية وحيوانية"، ومحافظة الإسماعيلية بها 6 فرص استثمارية لإقامة مشروعات إنشاء مصنع للسكر وأخر للأدوية، ومشروعات إنتاج حيوانى، ومشروعات لإنتاج الزجاج، وإنشاء عدد من الشركات لإنتاج "الرخام والبلاستك والأخشاب والمعادن".

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، لـ"اليوم السابع"، أن محافظة شمال سيناء، بها 19 فرصة استثمارية لإقامة مشروعات مختلفة، منها إنشاء مصنع لإنتاج الصودا، وإنشاء مصنع لإنتاج السيراميك وإنشاء مصنع لإنتاج الطوب الأسمنتى والرملى وآخر للبلاستك وأخر لملح الطعام، وإنشاء مصنع لإنتاج الرخام والزجاج والحجر الجيرى، ومشروعات تسمين ابقار وأغنام ومنتجات حيوانية، وإنشاء مركز لوجستى وزراعة غابة شجرية.

وتابع المهندس محمد السيد: محافظة البحيرة بها 404 فرص استثمارية لإقامة مشروعات بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون، وبها 262 فرصة لإقامة مشروعات بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى، و16 فرصة لمشروعات مختلفة "سياحية وصناعية وزراعية وحيوانية".

أما محافظة القليوبية، بها 12 فرصة استثمارية لإقامة مشروعات مختلفة، تشمل اقامة منتجع سياحى ومراسى نيلية وفندق سياحى، وانشاء منطقة استثمارية سياحية، ومحلج أقطان، إقامة متحف صناعى.

 


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