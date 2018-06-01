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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر درجات الحرارة - أرشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
 
 كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
 
 
وبالنسبة للبحرين المتوسط والأحمر، فتكون حالتهما معتدلة، مع ارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
 
 
الصغرى العظمى
 
 
القاهرة 22 32
 
وسط الدلتا 22 32
 
الإسكندرية 20 28
 
بلطيم 21 28
 
مطروح 19 27
 
السلوم 18 27
 
سيوة 21 34
 
بورسعيد 23 28
 
دمياط 22 28
 
العريش 19 29
 
رفح 18 28
 
الإسماعيلية 20 33
 
السويس 21 33
 
رأس سدر 23 33
 
نخل 17 33
 
نويبع 26 35
 
طابا 20 32
 
كاترين 17 28
 
الطور 25 37 
 
شرم الشيخ 27 36 
 
الغردقة 26 37
 
مرسى علم 25 36
 
الفيوم 22 35
 
بنى سويف 22 35
 
المنيا 22 35
 
أسيوط 23 36
 
سوهاج 23 37
 
قنا 23 38
 
الأقصر 23 39
 
أسوان 25 40
 
أبو سمبل 24 40
 
الوادي الجديد 25 41
 
شلاتين 26 36
 
أبو رماد 27 35
 
راس حدربة 28 34
 
حلايب 28 32
 
 
 
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
 
 
الصغرى العظمى
 
 
مكة المكرمة 28 42
 
المدينة 25 37
 
الرياض 30 42
 
المنامة 32 40
 
أبو ظبي 30 40
 
الدوحة 32 42
 
الكويت 30 44
 
دمشق 13 27
 
بيروت 22 26
 
عمان 14 25 
 
القدس 15 23
 
غزة 21 26
 
بغداد 25 40
 
مسقط 32 38
 
صنعاء 14 28
 
الخرطوم 20 41
 
طرابلس 22 29
 
تونس 19 27
 
الجزائر 18 23
 
الرباط 13 23
 
نواكشوط 25 38
 
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
 
 
 
الصغرى العظمى
 
 
أنقرة 11 25
 
اسطنبول 18 26
 
إسلام آباد 27 43
 
نيودلهي 31 44
 
جاكرتا 25 33
 
بكين 21 36
 
كوالامبور 23 30
 
طوكيو 17 26
 
أثينا 20 31
 
روما 15 28
 
باريس 12 22
 
مدريد 13 24
 
برلين 18 31
 
لندن 14 22
 
مونتريال 15 28
 
موسكو 09 15
 
نيويورك 20 27
 
واشنطن 22 30
 
 
 
 
 

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