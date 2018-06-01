"نرمين توكل" أول سيدة بمقاعد اللجنة النقابية بمصر للطيران للشحن الجوى

كتب محمد طنطاوى

أسفرت عملية فرز الأصوات، فى الانتخابات النقابية والعمالية، التى جرت اليوم الخميس بشركة مصر للطيران للشحن الجوى عن فوز "نرمين توكل محمد الليثى" وهى أول سيدة حتى الآن تحقق مقعدا ضمن اللجنة نقابية للعاملين بشركة الشحن الجوى.

وكانت اللجان الانتخابية، فتحت أبوابها، اليوم فى الساعة التاسعة صباح الخميس على مستوى الشركة القابضة مصر للطيران، والشركات التابعة لها، لاختيار مجالس الإدارات الجديدة، من خلال 155 لجنة على مستوى القاهرة والمحطات الداخلية.

وبلغ عدد المرشحين للنقابة بلغ ما يقرب من 362 مرشحًا ما بين عضو ورئيس، بينما بلغ عدد المرشحين لمجلس الإدارة فقط 255 مرشحا بجميع مجالس الإدارات، مؤكده أن جميع العاملين بالشركة لهم حق التصويت.

جدير بالذكر، أن المرحلة الثانية من انتخابات اللجان العمالية، تجرى اليوم، بمختلف محافظات الجمهورية لاختيار ممثليهم فى عضوية اللجان النقابية للدورة النقابية "2018 - 2022"، بعد غياب 12 عاما، على مستوى 27 من مديريات القوى العاملة بالمحافظات، حيث يتوجه ملايين العمال إلى صناديق الانتخابات داخل منشآت عملهم لاختيار ممثليهم فى عضوية اللجان النقابية للدورة النقابية.