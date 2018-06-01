موجز الساعة 6.. طرح حجز المرحلة الأولى من وحدات العاصمة الإدارية بعد العيد

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها، إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم طرح حجز المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بالحى السكنى (R3) الذى تشرف على تنفيذه الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء ..

تأكيدا لما نشره "اليوم السابع"، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم طرح حجز المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بالحى السكنى (R3) الذى تشرف على تنفيذه الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

أعلن أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء عقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/2017، صباح يوم الأحد 3/6/2018، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 1/7/2018.

أعلنت شركة مياه القاهرة الكبرى، عن حدوث كسر مفاجىء بخط قطر 600 ملىيمتر داخل محطة مياه شبرا الخيمة بعد إصلاحة وهو ما ترتب عليه قطع المياه عن بعض مناطق شبرا الخيمة وهى " مدينة التعاون والسعادة، بيجام، والقرنواتى، أرض نوبار، شبرا البلد، وكذا انقطاعها عن مناطق بهتيم وهى " الوحدة العربية، وشارع ترعة الشابورى، وشارع 15 مايو".

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الجمعة بتسليط الضوء على نتائج كشف علمي يشير إلى إمكانية تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان قبل سنوات من ظهور أعراض المرض عبر مجرد فحص بسيط للدم.

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن العلاقة بين النبوة والمعجزة علاقة اتحاد عضوي، بحيث أن حقيقة النبوة إذا كانت أمرا خارقا للعادة؛ لما تشتمل عليه من أمور تصدم القوانين العادية، فلا بد أن يأتي النبي بأمر خارق للعادة يثبت به نبوته، وقال شيخ الأزهر خلال برنامجه "الإمام الطيب" أن السحر تخييل يحدث للرائي ولا أساس له في واقع الأشياء.

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 3 آخرين، فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية تل حوين مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بسبب تبول حمار أمام منزل أحد العائلتين، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق للتحقيق برئاسة محمد علام، مدير نيابة المركز، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

افتتح الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك، مغارة العائلة المقدسة بالمطرية بعدما قص شريط الافتتاح بمشاركة الانبا برونو موزارو سفير الفاتيكان وعدد من قيادات الكنائس الأخرى.

سلطت مجلة "الإيكونومست" البريطانية الضوء على مدى تأثير تغير المناخ على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقالت إن اللامبالاة تجاه هذه القضية فى المنطقة أمر شائع، حتى مع تفاقم المشكلات المرتبطة بها.

دشن عدد من رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" هاشتاج #هنستحمل_زيادة _البنزين، والذى تصدر قائمة الترند فى مصر بآلاف التغريدات.

روى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، فى الحلقة الـ 16 من برنامجه الإذاعى "ولا يوم من أيامه" اليوم الجمعة، والمذاع على راديو النيل،قصة مجلة الحوادث اللبنانية التى كان يرأسها الصحفى سليم اللوزى ويمول من بعض الأنظمة للهجوم على الدولة المصرية والرئيس السادات شخصياً عقب اتفاق كامب ديفيد، وكيف خطط السادات مع الكاتب الراحل أنيس منصور لإنشاء مجلة أكتوبر لمواجهة الهجوم الخارجى على مصر والسادات.

رحّب المدرب التشيكى كارل ياروليم بتدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة رغم إرتباط المدرب صاحب الـ61 عاماً بعقداً مازال مُمتداً مع منتخب التشيك.

أبدت الجماهير الإنجليزية ثقتها فى قدرة النجم المصرى محمد صلاح على التعافى سريعاً من الإصابة، واللحاق بمباراة المنتخب الوطنى أمام أوروجواى المحدد لها 15 يونيو الجارى، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة كأس العالم التى تقام فى روسيا.

ساعات معدودة وينطلق قطار الثانوية العامة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها على أتم الاستعدادات لانطلاق الامتحانات، وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن اللجان جاهزة لاستقبال الطلاب، موضحًا أن مهمتنا الرئيسية هى توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى جو مناسب دون حدوث أى مشكلات أو شوشرة خلال فترة عقد الاختبارات.

مع بداية شهر رمضان انطلقت الحملات الإعلانية الضخمة للشركات فى مصر، وتماما كما العادة حشدت كل شركة عددا من الفنانين للظهور فى تلك الإعلانات، وكلما زاد عدد الفنانين الظاهرين فى الإعلانات كلما دل الأمر على قوة الشركة ومركزها الاقتصادى، وكان وسيلة أكبر للترويج، لكن هذا الأمر لم يبدأ من اليوم فمع انتشار السينما وانجذاب قطاعات كبيرة من المواطنين لها، بدأ استخدام نجموم السينما فى الإعلانات وبكثافة منذ الخمسينات.

قبل 5 أعوام بالتمام والكمال استخدمت أجهزة الأمن التركية القوة المفرطة لتفريق مظاهرات اندلعت فى حديقة بالقرب من ميدان تقسيم فى وسط إسطنبول احتجاجا على إزالة 600 شجرة وإعادة ترسيم الميدان الأشهر فى البلاد، وهو ما أعاد إلى ذاكرة الأتراك اليوم تلك الحادثة التى لم يرد لها المواطنون المناهضون لطريقة حكم الرئيس رجب طيب أردوغان أن تمر من دون الاحتجاج على سياساته القمعية.