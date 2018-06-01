موجز أخبار1.. الأموال العامة تضبط مسئولا بشركة أدوية لاستيلائه على مليون جنيه

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الأموال العامة تضبط مسئولا بإحدى شركات الأدوية لاستيلائه على مليون جنيه.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة الواحدة ظهرا..





لقى شخص مصرعه فيما أصيب 3 آخرين، فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية تل حوين مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بسبب تبول حمار أمام منزل أحد العائلتين، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق للتحقيق برئاسة محمد علام، مدير نيابة المركز، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

افتتح الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك، مغارة العائلة المقدسة بالمطرية بعدما قص شريط الافتتاح بمشاركة الانبا برونو موزارو سفير الفاتيكان وعدد من قيادات الكنائس الأخرى.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة للحجز عقب عيد الفطر، ينشر "اليوم السابع" صور الوحدات السكنية فى الحى السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة (R3) الذى تشرف على تنفيذه الوزارة.





قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين، اليوم الجمعة، إن قمة قد تُعقد بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، وأضاف بيسكوف، أن الدبلوماسيين سيرتبون شكل وموعد مثل هذا الاجتماع.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مسئول تسويق بإحدى شركات الأدوية، لاستيلائه على أدوية مخفضة وبيعها لحسابه الخاص، والاستيلاء على أكثر من مليون جنيه.





منح البرلمان الإسبانى الجمعة، ثقته لبيدرو سانشيز بعد أن حجبها عن رئيس الحكومة ماريانو راخوى الذى أضعفته فضيحة فساد.

عبر آلاف الفلسطينيين، اليوم الجمعة، نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية المفروضة بين الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، من أجل أداء صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى، ومر الرجال والنساء والأطفال القادمين من بيت لحم بالضفة الغربية نقط التفتيش المكتظة بأفراد شرطة الاحتلال المسلحين.





تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة بقيمة جنيهين، ليسجل عيار 21 مبلغ 648 جنيها للجرام، حتى الآن.

سلطت وسائل الإعلام الكولومبية الضوء على المباراة الودية التى تجمع بين منتخبى كولومبيا ومصر فى التاسعة والربع مساء اليوم، الجمعة، على ملعب "أتليتى أزورى دى إيطاليا" بمدينة "بيرجامو" الإيطالية، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة فى بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا الشهر الجارى





تأكيدا لما نشره "اليوم السابع"، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم طرح حجز المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بالحى السكنى (R3) الذى تشرف على تنفيذه الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

تساقط الشعر من أكثر المشاكل التى تزعج النساء والرجال على حد سواء، مع أن الطعم المفيد والصحى يساعد بشكل كبير على الحماية من تساقط الشعر.

شهدت الشوارع والميادين والطرق الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، انتظام حركة المرور وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار رجال المرور لتيسير الحركة المرورية.

فى تمام الساعة إلى تمام التاسعة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، يدخل المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة هيكتور كوبر ثانى تجاربه الودية أمام كولومبيا على ملعب أتلتى آزورى فى مدينة بيرجامو الإيطالية، استعدادا لخوض غمار منافسات كأس العالم بروسيا.

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن النجم المصرى محمود تريزيجيه ، لاعب قاسم باشا التركى ومنتخب مصر، سيكون محط أنظار مسئولى فيورنتينا الإيطالى خلال المباراة الودية التى تجمع بين منتخبى مصر وكولومبيا اليوم، الجمعة، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة فى بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا الشهر الحالى.

قال الدكتور محسن ابراهيم أستاذ أمراض القلب بطب القاهرة ، رئيس الجمعية المصرية لضغط الدم، أن هناك عدد من المؤشرات تنبئ لارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص فى المستقبل، موضحا أن أهم هذه المؤشرات

أفتى رجل الدين السعودى، رضوان الرضوان بجواز الإفطار لجميع المشاركين فى كأس العالم فى روسيا، سواء كانوا لاعبين أو مشجعين أو إعلاميين أو حكاما.

أيام قليلة ويمر عام على المقاطعة العربية التاريخية لإمارة قطر بسبب دعمها للإرهاب والجماعات المتطرفة فى المنطقة وتدخلها فى الشئون الداخلية للدول العربية، التى تم الإعلان عنها فى الخامس من يونيو عام 2017، ومنذ ذلك التاريخ يمر الاقتصاد القطرى بانتكسات متواصلة كان آخرها فقدان الدوحة أصول احتياطية، تقدر بـ23 مليار ريال أى 6.3 مليار دولار، خلال أبريل الماضى، على أساس سنوى، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

كشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن زيادة فى المساحات المنزرعة بالقطن العام الحالى وصلت إلى 320 ألف فدان مقارنة بالعام الماضى والتى بلغت 216 ألف فدان، أى بزيادة تقترب من 104 ألف فدان، وجارى زراعة الذهب الأبيض للوصول إلى المستهدف زراعتها بالقطن لتلبية الاحتياجات المحلية من الاقطان المصرية طويلة التيلة.