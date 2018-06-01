"مكافحة المخدرات" تضبط عاطلا قبل ترويجه 4 كيلو حشيش بمنطقة إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، من القبض على عاطل بحوزته 4 كيلو من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بإمبابة، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، إلى تورط "عماد.م" 44 سنة عاطل، فى تجارة المواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه بإمبابة.

وبإعداد عدة أكمنة للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 كيلو من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.