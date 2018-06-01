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مقتل 16 حوثيا فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بالساحل الغربى

الجمعة، 01 يونيو 2018 11:17 ص
مقتل 16 حوثيا فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بالساحل الغربى الحوثيين
عدن (أ ش أ)
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قُتل 16 مسلحا من ميليشيات الحوثى - المدعومة من إيران - اليوم الجمعة، خلال مواجهات عنيفة مع المقاومة اليمنية المشتركة، فى جبهات الساحل الغربى لليمن.

وأفادت مصادر يمنية - وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، بأن الخسائر الحوثية، التى شملت إصابات أيضا، وقعت خلال مواجهات مع قوات المقاومة المشتركة فى جبهات محافظة الحديدة، مشيرة إلى أن المواجهات تركزت فى مناطق الطائف ومزارع الحسينية وأطراف مديرية التحيتا.

وفى سياق متصل، أفادت المصادر أيضا بأن الميليشيات قطعت الطريق الرابط بين محافظتى ريمة والحديدة المجاورتين لأسباب غير معروفة، وأكدت المصادر أن قطع الطريق تزامن مع حملة خطف استهدفت السكان، الذين تتهمهم الميليشيات بموالاة قوات المقاومة اليمنية المشتركة.

وتخشى مليشيات الحوثى من انتفاضة شعبية مع تقدم قوات المقاومة فى مديرية بيت الفقيه التابعة للحديدة والقريبة من ريمة.

 


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