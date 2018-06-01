مقتل شخص في مشاجرة و وفاة اخر سقط من علو بالدقهلية

نشبت مشاجرة، بقرية بقطارس، مركز أجا بالدقهلية، نتج عنها وفاة شخص، وإصابة 2 آخرين.
تلقى اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية، إخطارا يفيد بتحرير المحضر رقم 8604 /2018 جنح مركز شرطة أجا ، بشأن، وفاة المدعو جمعة ع. ا.نتيجة إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ، على إثر حدوث مشاجرة بقرية" بقطارس " دائرة المركز.
وانتقلت وحدة مباحث المركز، وتبين أن المشاجرة بين، طرف أول مصطفى.ج وعبده.ج أحمد.ج " أنجال المتوفى، بالاشتراك مع شقيق المتوفى السيد .ع، ونجلة شقيقة المتوفي، وطرف ثان طلعت.اوأنجاله الأربعة.
وتم القبض على الطرف الثاني على ذمة القضية، المحررة من أهلية المتوفي، وقررت النيابة العامة من ( إنتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.
و من جانب أخر استقبل مستشفى الطوارئ بالمنصورة، جثمان شخص، ادعى مرافقوه سقوطه من علو.
تلقى اللواء محمد حجي مدير امن اادقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة , من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول، أحمد إ.م. س34 حداد مسلح ، ومقيم قرية " منية سندوب " دائرة مركز المنصورة ، جثة هامدة، إدعاء سقوط من علو.
بالإنتقال وسؤال مرافقه س.ا نجار مسلح ، ومقيم بذات القرية، قرر بأنه أثناء عمله والمذكور بعقار تحت الإنشاء بشارع " المستشفى الدولى " دائرة القسم إختل توازنه وسقط من الطابق الثانى عشر على الأرض مما أدى إلى حدوث إصابته ووفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.
ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسور متفرقة بالجسم ولاتوجد شبهة جنائية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6554/2018 إدارى القسم.
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