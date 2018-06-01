video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مطرانية أمريكية تخصص 210 مليون دولار تعويضا لضحايا انتهاكات جنسية

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:58 م
مطرانية أمريكية تخصص 210 مليون دولار تعويضا لضحايا انتهاكات جنسية دونالد ترامب الرئيس الأمريكي
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

وافقت مطرانية سان بول ومينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية على تسوية قيمتها أكثر من 210 مليون دولار مع 450 ضحية لانتهاكات جنسية قام بها عدد من قساوستها، وفقا لما ذكره محامى الضحايا، مما يجعله ثانى أكبر تعويض يدفع فى الولايات المتحدة فى فضيحة انتهاكات القساوسة.

ووفقا لموقع بيشون أكونتبيلتي، قال جيف أندرسون محامى الضحايا إن التسوية تم التوصل إليها مع الضحايا والمطرانية وتشمل إجراءات المساءلة. وسوف يذهب المبلغ وهو 210,290,724 إلى صندوق يدفع منه للضحايا، مع تحديد مبلغ لكل منهم.

وأضاف أندرسون إن تلك الخطة سوف يتم تقديمها إلى القاضى، المتوقع أن يوافق عليها، ثم يتم إرسالها بعد ذلك إلى الضحايا للتصويت عليها. وتوقع أندرسون أن يوافقوا عليها.

ووفقا لموقع بيشوب أكونتبيلتى، الذى يتابع انتهاكات القساوسة الجنسية، يعد هذا هو التعويض الأكبر بين المطرانيات الكاثوليكية الرومانية والأبراشيات التى طلبت توفير الحماية لها، غير أن أكبر تعويض جاء فى عام 2017 عندما قامت مطرانية لوس انجلوس بتسوية قضايا انتهاكات ستة من القساوسة مع 508 ضحية بمبلغ 660 مليون دولار.

وأتاح المجلس التشريعى فى مينيسوتا فى عام 2013 فترة ثلاث سنوات فى قانون التقادم سمح للناس الذين تعرضوا لانتهاكات جنسية فى الماضى بأن يقاضوا للحصول على تعويضات. وأسفر ذلك عن عشرات الدعاوى التى رفعت ضد المطرانية وأدت بها إلى إعلان إفلاسها فى عام 2015.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتهامات للجامعات البريطانية بالفشل فى التصدى للانتهاكات الجنسية داخلها

بعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان تستدعى وحدة شرطة بعد انتهاكات جنسية

الولايات المتحدة

انتهاكات جنسية

انتهاكات القساوسة

اخبار العالم




لا تفوتك
"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة