مصرع سائق فى حاث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى فى بنى سويف

لقى سائق مصرعه منذ قليل، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل من أعلى نفق سنور على الطريق الصحراوى الشرقى بنطاق محافظة بنى سويف.
تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى أعلى نفق سنور.
انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف، إلى موقع البلاغ، وتم نقل "ثابت عبد الفتاح" 35 سنة جثة هامدة، إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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