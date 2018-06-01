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الجمعة، 01 يونيو 2018 03:30 م
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مصرع سائق فى حاث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى فى بنى سويف

الجمعة، 01 يونيو 2018 02:30 م
مصرع سائق فى حاث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى فى بنى سويف انقلاب سيارة - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى
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لقى سائق مصرعه منذ قليل، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل من أعلى نفق سنور على الطريق الصحراوى الشرقى بنطاق محافظة بنى سويف.
 
تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى أعلى نفق سنور.
 
انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف، إلى موقع البلاغ، وتم نقل "ثابت عبد الفتاح" 35 سنة جثة هامدة، إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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