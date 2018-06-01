مصرع سائق فى حاث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

لقى سائق مصرعه منذ قليل، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل من أعلى نفق سنور على الطريق الصحراوى الشرقى بنطاق محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى أعلى نفق سنور.