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مصدر: قانون فروع الجامعات الأجنبية بمجلس النواب "قريبا"

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:59 ص
مصدر: قانون فروع الجامعات الأجنبية بمجلس النواب "قريبا" د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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كشف مصدر لـ"اليوم السابع"، أن قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تم الانتهاء من تدقيق صياغته بمجلس الدولة وحصل على الاعتماد النهائى من مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره بعد ذلك من قبل رئيس الجمهورية.

 

وأضاف المصدر، أن القانون خرج من مجلس الوزراء فى مذكرة رسمية لوزارة العدل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب ومناقشته فى لجنة التعليم بمجلس النواب ثم الجلسة العامة لإقراره بعد ذلك.

 

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أكد أن القانون تم إرساله إلى مجلس الدولة لتدقيق الصياغة والموافقة ثم يسير القانون على درجات السلم القانونى للاعتماد النهائى بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

 

 


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التعليم العالى

مجلس النواب

فروع الجامعات الاجنبية




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