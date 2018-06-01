مصدر أمنى عراقى: مقتل مدنى فى هجوم مسلح جنوب غربى بغداد

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أعلن مصدر فى الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، مقتل مدنى فى هجوم مسلح قرب منزله جنوب غربى العاصمة بغداد.

وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن مسلحين أطلقوا النار من أسلحة كاتمة للصوت، ظهر اليوم، تجاه مدنى قرب منزله فى "الرضوانية" جنوب غربى بغداد؛ ما أسفر عن مقتله فى الحال.

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن هويته، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلى.

يشار إلى أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها.