video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 11:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصادر دبلوماسية: أنباء عن ترشيح رئيس وزراء أرمينيا لجائزة نوبل للسلام

الجمعة، 01 يونيو 2018 10:57 ص
مصادر دبلوماسية: أنباء عن ترشيح رئيس وزراء أرمينيا لجائزة نوبل للسلام رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

قالت مصادر دبلوماسية مطلعة اليوم الجمعة، إن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يمكن أن يتم ترشيحه للحصول على جائزة نوبل للسلام.

وأضافت المصادر - وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية، أن مبادرة ترشيح رئيس الوزراء الأرمينى تأتى من عدة سفراء أجانب معتمدين فى أرمينيا، والذين انضم لهم أعضاء من فريق باشينيان.

ولفتت الوكالة إلى أن باشينيان لم يجعل المجتمع الأرمينى مستقرًا فحسب بل يمكن أن يكون أول من بادر بإحلال السلام والتسامح فى المنطقة.

يذكر أن باشينيان، زعيم المعارضة السابق فى أرمينيا، تولى منصب رئيس وزراء البلاد فى 8 مايو الماضى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل جندى أذرى فى منطقة ناختشفان الحدودية مع أرمينيا

احتجاج بالقرب من مكتب النائب العام فى أرمينيا للمطالبة بإقالته

ارمينيا

اخبار ارمينيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

جائزه نوبل




لا تفوتك
"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة