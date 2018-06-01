مصادر دبلوماسية: أنباء عن ترشيح رئيس وزراء أرمينيا لجائزة نوبل للسلام

موسكو (أ ش أ)

قالت مصادر دبلوماسية مطلعة اليوم الجمعة، إن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يمكن أن يتم ترشيحه للحصول على جائزة نوبل للسلام.

وأضافت المصادر - وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية، أن مبادرة ترشيح رئيس الوزراء الأرمينى تأتى من عدة سفراء أجانب معتمدين فى أرمينيا، والذين انضم لهم أعضاء من فريق باشينيان.

ولفتت الوكالة إلى أن باشينيان لم يجعل المجتمع الأرمينى مستقرًا فحسب بل يمكن أن يكون أول من بادر بإحلال السلام والتسامح فى المنطقة.

يذكر أن باشينيان، زعيم المعارضة السابق فى أرمينيا، تولى منصب رئيس وزراء البلاد فى 8 مايو الماضى.