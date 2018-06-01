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محكمة أوكرانية تأمر باعتقال شخص متهم بالتخطيط لقتل الصحفى الروسى بابتشينكو

الجمعة، 01 يونيو 2018 10:13 ص
محكمة أوكرانية تأمر باعتقال شخص متهم بالتخطيط لقتل الصحفى الروسى بابتشينكو الشرطة الأوكرانية
كييف (أ ش أ)
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أمرت محكمة فى العاصمة الأوكرانية كييف باعتقال رجل متهم بالتخطيط لقتل الصحفى الروسى المعارض أركادى بابتشينكو.

وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم  الجمعة، أنه تم اتهام بوريس هيرمان بتسليم ما يقرب من 13 ألف يورو إلى قاتل محترف.

ويصر هيرمان على براءته من التهمة الموجهة إليه، قائلا إنه تم الاتصال به بشأن عملية القتل ولكنه قام بتمرير المعلومة إلى السلطات الأوكرانية.

وكانت وزارة الداخلية الأوكرانية أعلنت مساء الثلاثاء الماضى، مقتل الصحفى الروسى أركادى بابتشينكو برصاص مجهول داخل شقته فى العاصمة الأوكرانية كييف، واتهم رئيس الوزراء الأوكرانى فلاديمير جرويسمان موسكو بأنها متورطة فى هذا الاغتيال، غير أنه فى اليوم التالى أعلن مسئولون فى جهاز الأمن الأوكرانى أنهم قاموا بتنظيم عملية قتل وهمية للصحفى الروسى لكشف مؤامرة روسية لاغتياله.

ودافع بابتشينكو عن اشتراكه فى عملية القتل الوهمية التى لاقت انتقادات لتقويضها المصداقية الصحفية، قائلا إن "وظيفتى كانت البقاء على قيد الحياة وحماية عائلتى، هذا هو الشىء الوحيد والرئيسى الذى كنت أفكر فيه، ولكى أكون أمينا، فإن آخر ما كنت أفكر فيه هو معايير الصحافة.

 


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