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مالا تعرفة عن خطة الوكالة الأمريكية لخفض الزيادة السكانية بـ 20 مليون دولار

الجمعة، 01 يونيو 2018 02:00 ص
مالا تعرفة عن خطة الوكالة الأمريكية لخفض الزيادة السكانية بـ 20 مليون دولار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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يحتل ملف السكان تنظيم الأسرة صدارة اهتمامات القيادة السياسية ما دفع الوكالة الأمريكية للتنمية لمنح وزارة الصحة 20 مليون دولار خلال 5 سنوات لوضع حلول غير تقليدية للتعامل مع ملف الزيادة السكانية.

"اليوم السابع" يستعرض فى تقرير معلوماتى آليات استغلال منحة الوكالة الأمريكية لمواجهة الزيادة السكانية.

1-وضع برامج متعددة وحلول غير تقليدية لتحسين الخصائص السكانية

2- قياس مؤشرات تنظيم الأسرة من زيادة معدل الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الانجاب.

3-  تعزيز برنامج تنظيم الاسرة من خلال تعزيز مجموعة من السلوكيات الصحية المحددة، بالإضافة إلى الاهتمام بجودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة.

4- تشمل خطة الانفاق  9 محافظات فى صعيد مصر وهم الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بالإضافة إلى المناطق العشوائية فى القاهرة والإسكندرية.

5- إنشاء  نظام اليكترونى لتسهيل التواصل ما بين الوحدات الصحية فى جميع أنحاء الجمهورية ومراكز المعلومات فى وزارة الصحة.

6-الاهتمام بالتسويق الاجتماعى لخدمات تنظيم الاسرة متمثلا فى دعم برنامج الرائدات الريفيات والمساهمة فى شراء أجهزة تابلت للرائدات

7- دعم فريق الإعلام والتفاعل مع قنوات التواصل ووسائل الاتصال المتنوعة

8- الاهتمام بنوادى المرأة ووضع نماذج تدريب العاملين فى الصحة المجتمعية

9- تقوية برنامج تقديم المشورة الخاصة بتنظيم الاسرة ما بعد الولادة والإجهاض فضلا عن وضع نماذج للتعلم عن بعد للأطباء والممرضات.


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الصحة

تنظيم الاسرة

الوكالة الامريكية




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