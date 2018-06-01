مالا تعرفة عن خطة الوكالة الأمريكية لخفض الزيادة السكانية بـ 20 مليون دولار

كتب وليد عبد السلام

يحتل ملف السكان تنظيم الأسرة صدارة اهتمامات القيادة السياسية ما دفع الوكالة الأمريكية للتنمية لمنح وزارة الصحة 20 مليون دولار خلال 5 سنوات لوضع حلول غير تقليدية للتعامل مع ملف الزيادة السكانية.

"اليوم السابع" يستعرض فى تقرير معلوماتى آليات استغلال منحة الوكالة الأمريكية لمواجهة الزيادة السكانية.

1-وضع برامج متعددة وحلول غير تقليدية لتحسين الخصائص السكانية

2- قياس مؤشرات تنظيم الأسرة من زيادة معدل الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الانجاب.

3- تعزيز برنامج تنظيم الاسرة من خلال تعزيز مجموعة من السلوكيات الصحية المحددة، بالإضافة إلى الاهتمام بجودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة.

4- تشمل خطة الانفاق 9 محافظات فى صعيد مصر وهم الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بالإضافة إلى المناطق العشوائية فى القاهرة والإسكندرية.

5- إنشاء نظام اليكترونى لتسهيل التواصل ما بين الوحدات الصحية فى جميع أنحاء الجمهورية ومراكز المعلومات فى وزارة الصحة.

6-الاهتمام بالتسويق الاجتماعى لخدمات تنظيم الاسرة متمثلا فى دعم برنامج الرائدات الريفيات والمساهمة فى شراء أجهزة تابلت للرائدات

7- دعم فريق الإعلام والتفاعل مع قنوات التواصل ووسائل الاتصال المتنوعة

8- الاهتمام بنوادى المرأة ووضع نماذج تدريب العاملين فى الصحة المجتمعية

9- تقوية برنامج تقديم المشورة الخاصة بتنظيم الاسرة ما بعد الولادة والإجهاض فضلا عن وضع نماذج للتعلم عن بعد للأطباء والممرضات.