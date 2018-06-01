لقاء الأصدقاء.. 22 عاما من إفطار المسلمين فى بيت رجل الأعمال القبطى نادر رياض

كتب هانى الحوتى

بات حفل إفطار رجل الأعمال القبطى نادر رياض خلال شهر رمضان المبارك، بالنسبة للمشاركين به، أحد مظاهر الشهر الكريم مثل الفوانيس والزينة، إذ يحرص "رياض" على مدار 22 عاماً على تنظيم هذا الحفل السنوى الذى يدعو إليه صحفيين وكتاب من كل الأجيال، ومن كل دور الصحف لا يلتقون طول العام إلا فى إفطار نادر رياض والذى أطلق عليه "لقاء الأصدقاء".

ليس المميز فقط لحفل الإفطار السنوى لرجل الأعمال نادر رياض، استدامته لمدة 22 عاماً، ولكن أيضا دعوته لكل الصحفيين من مختلف الأجيال وانضمام أفراد جدد كل عام، ولذا لا تشاهد خلال جلسة الإفطار غير الابتسامات ولا تسمع إلا الضحكات ولا تشعر سوى بأمارات السعادة، حيث يعد الحفل ملتقى بين الصحفيين فكل منهم مشغول بمهامه التى لا توقف أبداً، ولهذا ينتظر كل منهم موعد نادر رياض، لأنه سوف يلتقى بمن يفتقدهم طوال العام.

المميز أيضاً حرص رجل الأعمال على تناول المشاركين الإفطار على الأغانى القديمة والتى يقدمها مطربون شباب، ويحرص رجل الأعمال على اختيار تلك الأغانى بنفسه، وهى أمر ليس غريب عليه إذ يهتم نادر رياض بالثقافة والفنون، وكان قد أطلق مبادرة وضع عددا من المكتبات المفتوحة بشوارع وسط البلد تحت شعار "ضع كتابًا وخذ كتابًا" من أجل إتاحة المجال لتداول الكتب التى تم الانتهاء من قرائتها بدلاً من ركنها على الأرفف فى البيوت، وذلك بهدف توسيع دائرة الاستفادة من الأفكار والمعارف الموجودة بالكتب.

وحول إفطار "لقاء الأصدقاء"، يقول الدكتور مهندس نادر رياض رئيس مجموعة بافاريا، إن اللقاء مع الصحفيين أهمية وطابع خاص فى الشهر الكريم حيث تصفو الأرواح والعقول وتعلو بمفاهيم القيم، فهو لقاء أخوى يغلب عليه طابع المحبة مع العقول المستنيرة وأصحاب الفكر، مضيفا :"أجد سعادة كبيرة فى هذا اللقاء الذى يجمع كوكبة من الأخوة الصحفيين بمختلف الصحف والمواقع الالكترونية الذين يشكلون أحد أهم العناصر الايجابية فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية".

ويحمل المهندس نادر رياض سيرة ذاتية ضخمة، سواء الخلفية العلمية فهو حاصل على بكالوريوس هندسة قسم هندسة الطيران من جامعة القاهرة، وحصل على دراسات عليا فى تخطيط وتشغيل خطوط الإنتاج من جامعة Aachen بألمانيا، ودكتوراه فى الهندسة الصناعية من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما يحمل سيرة ذاتية ضخمة على المستوى المهنى فهو يشغل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة بافاريا مصر، رئيس شركة BAVARIA International GmbH Fire Protection نورنبرج بألمانيا، ورئيسCO KG BAVARIA Brandschutz Industrien GmbH + فالدميونخ ألمانيا، رئيس ومؤسس لشركة الدلتا للصناعات المتكاملة، عضو مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للتنمية والاستثمار العقارى، عضو مجلس إدارة شركة سقارة للاستثمارات السياحية، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الصناعية والعمرانية.