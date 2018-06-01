قيادة عمليات ديالى العراقية تنفى وقوع هجوم لـ"داعش" بالهاون على إحدى القرى

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نفت قيادة عمليات ديالى العراقية، اليوم الجمعة، ما تردد حول تنفيذ تنظيم "داعش" الإرهابى هجوما بـ"الهاون" على قرية شرق المحافظة، داعية وسائل الإعلام إلى توخى الدقة فى نقل الأخبار.

وقال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوى، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" إن نبأ هجوم "داعش" على قرية كريم الجلوب فى قاطع شرق ديالى استخدمت فيه مختلف الأسلحة و"الهاونات" كما تناقلته بعض وسائل الإعلام غير صحيح، وأضاف العزاوى، إن ما حدث هو أن اثنين من المسلحين على دراجة نارية أطلقا النار على مقربة من نقطة مرابطة أمنية تبعد مئات الأمتار عن القرية وتم ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية دون أى إصابات.