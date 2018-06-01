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قطع المياه عن 4 مناطق فى شبرا الخيمة 12 ساعة بسبب أعمال الصيانة غدا

الجمعة، 01 يونيو 2018 05:13 م
قطع المياه عن 4 مناطق فى شبرا الخيمة 12 ساعة بسبب أعمال الصيانة غدا انقطاع المياه - صوره ارشيفيه
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه القليوبية، عن قطع المياه عن 4 مناطق بشبرا الخيمة، وهى " منطقة أم بيومي - منشية عبد المنعم رياض - أرض المحلاوي – منطي"  لمدة 12ساعه اعتبارا من غدًا السبت اعتبارا من الساعه الخامسة صباحا حتي الساعه الخامسة عصرا.

وأوضحت الشركة، أن سبب قطع المياه يرجع لتنفيذ اعمال خطي المياه 600 مم -800مم بشارع أحمد عرابي لتحسين ضغوط المياه بالمنطقة

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 


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