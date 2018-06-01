قاتل شقيقه بالوراق: اكتشفت سرقته لنقودى فطعنته فى لحظة غضب

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عامل متورط فى قتل شقيقه بالوراق، عقب القبض عليه، أن الدافع وراء ارتكابه الجريمة، سرقة شقيقه المجنى عليه، بسرقة مبلغ مالى خاص به من مسكنه بقرية طناش.

وأضاف المتهم "خ.ش"، أنه عقب اكتشافه تعرضه للسرقة، شك فى شقيقه "م"، وعندما واجهه، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، مما دفعه لطعنه بسكين.

وقال المتهم، إنه لم يكن يبيت النية لقتل شقيقه، حيث غضب منه بسبب سرقته نقوده، مما دفعه للتشاجر معه، وأن الإصابة وقعت أثناء المشاجرة.

واستنادا لأقوال المتهم، وتحريات ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وتشريح جثة المجنى عليه والتصريح بدفنها، وتولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا بمقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للعقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، أن المجنى عليه مصاب بطعنة نافذة بالصدر، أنهت حياته فى الحال، وأن شقيقه "عامل" وراء ارتكاب الجريمة.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل المجنى عليه، لاكتشافه قيام المجنى عليه بسرقة مبلغ مالى خاص به، حيث تشاجر معه وطعنه بسكين، مما أسفر عن مقتله، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.