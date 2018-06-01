video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 10:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قائد القوات المشتركة للتحالف يتفقد مناطق العمليات العسكرية باليمن

الجمعة، 01 يونيو 2018 09:28 م
قائد القوات المشتركة للتحالف يتفقد مناطق العمليات العسكرية باليمن قائد القوات المشتركة للتحالف يتفقد مناطق العمليات العسكرية باليمن
كتبت إيمان حنا
إضافة تعليق

تفقد قائد القوات المشتركة للتحالف العربى، الفريق الركن الأمير فهد بن تركى بن عبد العزيز، مناطق العمليات العسكرية فى اليمن حرصا منه على دعم روح الجنود، مشددا من أزرهم.

يأتى هذا فى الوقت الذى تقدمت فيه قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى لدعم الشرعية فى معارك الحديدة وصعدة وحجة حتى أصبح على أبواب ميناء ومطار الحديدة.

unnamed
 

تابع الفريق الركن بنفسه سير العمل بالوحدات، وكان الأمير فهد قد أكد فى تصريحات سابقة له، أن ساعة الحسم في اليمن اقتربت رغم اتساع رقعة المعركة وعدم التزام الحوثيين بأى أخلاقيات أو قوانين.

 

unnamed (1)

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش اليمنى مدعوما بـ"التحالف" يعيد الأسر إلى منازلها بالمناطق المحررة فى صعدة

طيران تحالف دعم الشرعية يشن غارات قوية على مواقع الحوثيين بمقبنة

نائب رئيس اليمن: القيادة السياسية تتقدم فى معاركها بدعم التحالف العربى

اليمن

اخبار اليمن

القوات المشتركة

التحالف العربى

معارك اليمن

الحوثيين




لا تفوتك
ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة