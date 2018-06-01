قائد القوات المشتركة للتحالف يتفقد مناطق العمليات العسكرية باليمن

كتبت إيمان حنا

تفقد قائد القوات المشتركة للتحالف العربى، الفريق الركن الأمير فهد بن تركى بن عبد العزيز، مناطق العمليات العسكرية فى اليمن حرصا منه على دعم روح الجنود، مشددا من أزرهم.

يأتى هذا فى الوقت الذى تقدمت فيه قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى لدعم الشرعية فى معارك الحديدة وصعدة وحجة حتى أصبح على أبواب ميناء ومطار الحديدة.





تابع الفريق الركن بنفسه سير العمل بالوحدات، وكان الأمير فهد قد أكد فى تصريحات سابقة له، أن ساعة الحسم في اليمن اقتربت رغم اتساع رقعة المعركة وعدم التزام الحوثيين بأى أخلاقيات أو قوانين.