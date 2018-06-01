عرض ضوئي من 958 طائرة بدون طيار يتصدر غلاف عدد التايم الأخير

كتبت ريم عبد الحميد

عادة ما تلفت أغلفة مجلة "تايم" الأمريكية الانتباه لابتكارها وتجديدها وتنوع موضوعاتها بين السياسة والفن والعلم والرياضة والمشاهير، ومرة جديدة دخلت "تايم" مرحلة جديدة بالتقاط صورة غلاف عددها الأخير من السماء بعرض بطائرات بدون طيار تم تصميمه بدقة ومن قبل شركات متخصصة فى الدرون ليظهر فى السماء غلاف المجلة لشهير بلونيه الأحمر والأزرق.

وقالت المجلة فى تقريرها إنه من أجل نشر أول غلاف لمجلة تايم يتم التقاطه بطائرات بدون طيار، عمل فريق المجلة مع فريق إنل لعروض الضوء بالطائرة بدون طيار، وشركتى Astraeus Aerial Cinema Systems وLA Drones، بالإضافة إلى 958 طائرة بدون طار لتنظيم عرض دقيق لشعار المجلة باللونين الأحمر والازرق.

وكانت النتيجة واحدة من أكبر عروض لطائرات بدون طيار التى تم إنتاجها فى الولايات المتحدة، ولفتت الانتباه طبعا، حيث علق أحد سكان ولاية كاليفورنيا فى مقابلة مع إحدى الصحف المحلية "فى السماء، رأيت المستقبل".