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ضبط 5 قضايا حيازة مواد مخدرة بالمحافظات

الجمعة، 01 يونيو 2018 01:16 م
ضبط 5 قضايا حيازة مواد مخدرة بالمحافظات المتهمين
كتب محمود عبد الراضى
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نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع مديريات الأمن من ضبط 5 قضايا حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع عدد من مديريات الأمن عن ضبط الآتى:  المتهم هشام.ح.ع – مواليد 1988، المتهم محمد.و.ع – مواليد 1979 ، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ، وبحوزته (255 جرام لمخدر الهيروين).

كما تم ضبط المتهم خالد.م.إ – مواليد 1997 ، حال تواجده بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان ، وبحوزته (500 جرام لمخدر الحشيش)، و المتهم كمال.م.ع – مواليد 1978 ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس ، وبحوزته (2,500 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر ، 800 جرام لمخدر الحشيش ، ماكينة كبس).

والمتهم عماد.م.أ – سن 44 – مطلوب ضبطه فى قضية " مخدرات" ، حال تواجده بدائرة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة ، وبحوزته (3,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، والمتهم أحمد.م.ب – سن40 – حارس عقار ، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، وبحوزته (3,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدا.

 

 


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