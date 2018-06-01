ضبط 5 قضايا حيازة مواد مخدرة بالمحافظات

كتب محمود عبد الراضى

نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع مديريات الأمن من ضبط 5 قضايا حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع عدد من مديريات الأمن عن ضبط الآتى: المتهم هشام.ح.ع – مواليد 1988، المتهم محمد.و.ع – مواليد 1979 ، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ، وبحوزته (255 جرام لمخدر الهيروين).

كما تم ضبط المتهم خالد.م.إ – مواليد 1997 ، حال تواجده بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان ، وبحوزته (500 جرام لمخدر الحشيش)، و المتهم كمال.م.ع – مواليد 1978 ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس ، وبحوزته (2,500 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر ، 800 جرام لمخدر الحشيش ، ماكينة كبس).

والمتهم عماد.م.أ – سن 44 – مطلوب ضبطه فى قضية " مخدرات" ، حال تواجده بدائرة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة ، وبحوزته (3,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، والمتهم أحمد.م.ب – سن40 – حارس عقار ، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، وبحوزته (3,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدا.