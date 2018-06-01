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ضبط شخص حاز 100 ألف دولار للاتجار بالعملات بسوهاج

الجمعة، 01 يونيو 2018 01:06 م
ضبط شخص حاز 100 ألف دولار للاتجار بالعملات بسوهاج عملات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، بحوزته 100 ألف دولار.

أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام المتهم مؤمن.ف.ع- سن43، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج،  بممارسة نشاطاً واسعاً فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال شرائه العملات الأجنبية، من راغبى بيعها بأسعار السوق السوداء من ذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء مركز شرطة سوهاج فضلاً عن تلقيه تحويلات مالية من المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالدولار الأمريكى وإعادة بيعها للتجار والمستوردين راغبى شرائها والاستفادة من فارق سعر العملة.

باستدعاء المتهم وبمواجهته أعترف بارتكابه للواقعة ، وتبين بأن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (100,000 - مائة ألف دولار أمريكى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 


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