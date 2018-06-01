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صور.. طبول الكشافة الكنسية تضرب فى استقبال موكب البابا تواضروس بالمتحف القبطى

الجمعة، 01 يونيو 2018 09:26 م
صور.. طبول الكشافة الكنسية تضرب فى استقبال موكب البابا تواضروس بالمتحف القبطى قداسة البابا تواضروس
كتبت سارة علام - تصوير محمود فخرى
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دقت طبول الكشافة لتستقبل موكب قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مصحوبا بفريق من الأساقفة أعضاء المجمع المقدس مع ارتفاع أعلام الكشافة فى السماء.

 

فى حين أضيئت أنوار المتحف القبطى بالإضاءة الخافتة وبدأ توافد المدعوين وسط احتياطات أمينة مشددة.

 

تبدأ الفعاليات بكلمة للدكتور وسيم السيسى المؤرخ والمفكر الكبير، يليه الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار وكلمة للدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة وكلمة للدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، ومن المقرر أن يشارك 7 وزراء و5 محافظين احتفالية إحياء ذكرى رحلة العائلة المقدسة.

ويشارك عدد من وزراء فى احتفالية إحياء مسار العائلة المقدسة التى افتتحها البابا تواضروس منذ قليل، من بينهم الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، وإيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة ومحافظو القاهرة والجيزة وسوهاج وأسيوط.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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