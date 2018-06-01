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صور.. سفير الفاتيكان والأنبا إرميا يشاركان فى افتتاح مغارة العذراء بالمطرية

الجمعة، 01 يونيو 2018 11:37 ص
صور.. سفير الفاتيكان والأنبا إرميا يشاركان فى افتتاح مغارة العذراء بالمطرية الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك
كتبت سارة علام - تصوير محمد الحصرى
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شارك المطران برونو موازرو سفير الفاتيكان بالقاهرة والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر فى احتفالية الكنيسة الكاثوليكية بافتتاح مغارة السيدة العذراء مريم بالمطرية.

كان الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك قد ترأس صلوات القداس الإلهى بكنيسة العذراء مريم بالمطرية، وذلك بحضور قيادات وأساقفة الكنيسة، على أن يفتتح البطريرك ومسئولو السياحة والآثار مغارة العائلة المقدسة بالكنيسة.

وتعتبر مغارة العذراء بكنيسة العائلة المقدسة بجوار "شجرة مريم" بالمطرية، أحد أهم معالم زارتها العائلة المقدسة، فهى أقدم شجرة فى مصر كانت تجلس تحتها السيدة العذراء.

وتم بناء هيكل بسيط بجوار شجرة مريم فى أواخر القرن الرابع، وسرعان ما جذب عددا كبيرا من مختلف المناطق فى مصر وخارجها، كما اهتم الآباء الكاثوليك اليسوعيون "الجزويت" بزيارة العائلة المقدسة لمنطقة المطرية، فقاموا بتشييد كنيسة كاثوليكية باسم العائلة المقدسة، وقام بتكريسها المطران جيدو كوربلى، فى نوفمبر 1891، لتكون الكنيسة بشكلها الحالى.

 

افتتاح مغارة العذراء بالمطرية (1)
 

 

افتتاح مغارة العذراء بالمطرية (2)
 

 

افتتاح مغارة العذراء بالمطرية (3)
 

 

افتتاح مغارة العذراء بالمطرية (4)
 

 

افتتاح مغارة العذراء بالمطرية (5)
 

 

افتتاح مغارة العذراء بالمطرية (6)
 

 

افتتاح مغارة العذراء بالمطرية (7)
 

 

افتتاح مغارة العذراء بالمطرية (8)
 

 

افتتاح مغارة العذراء بالمطرية (9)
 

 

افتتاح مغارة العذراء بالمطرية (10)
 

 

افتتاح مغارة العذراء بالمطرية (11)
 

 

افتتاح مغارة العذراء بالمطرية (12)
 

 

افتتاح مغارة العذراء بالمطرية (13)
 

 

افتتاح مغارة العذراء بالمطرية (14)
 

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المطرية

شجرة مريم

مغارة العائلة المقدسة




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