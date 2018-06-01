صور.. الركوب "مجانا" فى مترو كراكاس بفنزويلا لعدم وجود تذاكر

كراكاس (رويترز)

فى وقت سابق من هذا الشهر تلقى المراقبون فى 53 محطة بشبكة مترو العاصمة الفنزويلية كراكاس أمرا غير مسبوق، يقول الأمر "بمجرد نفاد التذاكر بحوزتكم افتحوا البوابات واتركوا الرواد يركبون بالمجان".

وقال موظفون سابقون وحاليون فى شركة مترو دى كراكاس سى إيه المملوكة للدولة والتى تدير شبكة المترو إن المواد الخام اللازمة لطباعة التذاكر يتم استيرادها شأنها شأن غالبية المواد الأخرى التى تستخدمها الشركة.



مواطنو فنزويلا

وقال مصدر إن الحكومة لم تعط الشركة عملة صعبة للاستيراد منذ ما يزيد على عام فى إشارة على مدى تأثير القيود الشديدة على التداول لحماية الاحتياطى المتضائل من العملة الأجنبية جراء الأزمة الاقتصادية على الحياة اليومية.

والآن أصبحت الماكينات التى كانت من قبل تبيع التذاكر تظهر عبارة "خارج الخدمة" ويتمكن رواد المترو من المرور عبرها مجانا رغم شكواهم من تأخر القطارات وتعطل المصاعد فى شبكة مترو كانت نموذجا يضرب به المثل فى أمريكا اللاتينية.

ويستخدم نحو 2 مليون راكب شبكة مترو كراكاس يوميا.



مواطنون بفنزويلا داخل محطات المترو

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته لكى لا يُنكل به "الناس تستخدم القطارات مجانا لأنه ليس هناك مواد لطباعة التذاكر".

ولم ترد وزارة الإعلام أو مترو دى كراكاس على طلبات للتعقيب، ونسبت وسائل إعلام محلية إلى رئيس المترو سيزار فيجا قوله فى وقت سابق من الشهر إن الماكينات باتت مفتوحة مجانا نظرا لأنه يتم حصر عدد المستخدمين فى كل محطة لتحديد أى من المحطات يجب زيادة طاقم العاملين بها.

وقالت فتاة تدعى يورلى كوريا (22 عاما) تعيش فى منطقة بيتير العشوائية فى شرق كراكاس وتستقل مترو الأنفاق يوميا للذهاب إلى عملها فى ضاحية تشاكاو الراقية "يجب على الأقل أن يرفعوا ثمن التذاكر ليوفروا تكاليف الصيانة، فى ساعة الذروة فى السابعة والثامنة صباحا وبعد الظهر يكون الأمر كارثيا".



محطات صرف تذاكر المترو