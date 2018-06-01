صور.. البابا تواضروس يترأس صلاة الشكر فى عيد دخول المسيح مصر بالكنيسة المعلقة

ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات الشكر فى عيد دخول المسيح مصر والتى بدأت منذ قليل بالكنيسة المعلقة بحضور عدد كبير من الآباء الأساقفة بينهم الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، والأنبا بيشوى مطران كفر الشيخ والأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة.

يزف قداسة البابا بعد قليل موكبا من الشمامسة حتى مقر احتفالية العائلة المقدسة بالمتحف القبطى.

فى حين أضيئت أنوار المتحف القبطى بالإضاءة الخافتة وبدأ توافد المدعوين وسط احتياطات أمينة مشددة.

تبدأ الفعاليات بكلمة للدكتور وسيم السيسى المؤرخ والمفكر الكبير، يليه الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار وكلمة للدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة وكلمة للدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، ومن المقرر أن يشارك 7 وزراء و5 محافظين احتفالية إحياء ذكرى رحلة العائلة المقدسة.