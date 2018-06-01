video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 10:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. أجراس الكنيسة المعلقة تدق لتعلن وصول البابا تواضروس لاحتفال العائلة المقدسة

الجمعة، 01 يونيو 2018 08:09 م
صور.. أجراس الكنيسة المعلقة تدق لتعلن وصول البابا تواضروس لاحتفال العائلة المقدسة الكنيسة المعلقة
كتبت سارة علام - تصوير محمود فخرى
إضافة تعليق

دقت أجراس الكنيسة المعلقة بمجمع الأديان بمنطقة الفسطاط، لتعلن وصول موكب  قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ليترأس احتفالات إحياء مسار العائلة المقدسة بالمتحف القبطى المجاور للكنيسة، يصطحب البابا فى الطريق من المتحف للكنيسة موكب وزفة شمامسة.

 

فى حين أضيئت أنوار المتحف القبطى بالإضاءة الخافتة، وبدأ توافد المدعوين وسط احتياطات أمينة مشددة.

 

تبدأ الفعاليات بكلمة للدكتور وسيم السيسى المؤرخ والمفكر الكبير، يليه الدكتور خالد عنانى وزير الآثار، وكلمة للدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة، وكلمة للدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، ومن المقرر أن يشارك 7 وزراء و5 محافظين احتفالية إحياء ذكرى رحلة العائلة المقدسة.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. كاهن "مغارة العذراء" بالمطرية: نحتفل بمرور 117 عاما على بناء الكنيسة

العائلة المقدسة

البابا تواضروس

الكنيسة المعلقة

المتحف القبطي




لا تفوتك
ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة