صور.. أجراس الكنيسة المعلقة تدق لتعلن وصول البابا تواضروس لاحتفال العائلة المقدسة

دقت أجراس الكنيسة المعلقة بمجمع الأديان بمنطقة الفسطاط، لتعلن وصول موكب قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ليترأس احتفالات إحياء مسار العائلة المقدسة بالمتحف القبطى المجاور للكنيسة، يصطحب البابا فى الطريق من المتحف للكنيسة موكب وزفة شمامسة.

فى حين أضيئت أنوار المتحف القبطى بالإضاءة الخافتة، وبدأ توافد المدعوين وسط احتياطات أمينة مشددة.

تبدأ الفعاليات بكلمة للدكتور وسيم السيسى المؤرخ والمفكر الكبير، يليه الدكتور خالد عنانى وزير الآثار، وكلمة للدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة، وكلمة للدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، ومن المقرر أن يشارك 7 وزراء و5 محافظين احتفالية إحياء ذكرى رحلة العائلة المقدسة.